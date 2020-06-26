أردوغان: اتخذنا كافة التدابير اللازمة لسلامة الطلاب خلال الامتحانات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته اتخذت كافة التدابير اللازمة لتأمين سلامة الطلاب المتقدمين إلى امتحان القبول الجامعي.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أردوغان بواسطة الاتصال المرئي، الجمعة، مع عدد من الطلاب المتقدمين إلى امتحان القبول الجامعي.

وطلب الرئيس التركي من الطلاب المتقدمين إلى الامتحان، التركيز على أهدافهم والأسئلة التي أمامهم، مؤكدا أن جميع تدابير السلامة الضرورية تم اتخاذها.

وأعرب الرئيس خلال لقائه، عن تمنياته بالنجاح لجميع الطلاب المتقدمين، داعيا الله ألا يذهب جهدهم سدى.

وأكد عزمه تعزيز البنية التحتية للتعليم بشكل مستمر، داعيا الطلاب إلى بذل قصارى جهدهم لتطوير أنفسهم.

كما أفاد أن حكومته بصدد إنشاء بنية تحتية قانونية لتوفير استخدام فعال وأخلاقي لوسائل التواصل الاجتماعي، من قبل المواطنين وخاصة شريحة الشباب.

واقتصاديا، أوضح الرئيس أردوغان أن بلاده تجني تدريجيا ثمار الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتسريع النمو والتنمية من جهة، وصد الهجمات الخارجية من جهة أخرى.

ومن جانب آخر، أشار أردوغان إلى أن تركيا شكلت نموذجا في مكافحة جائحة كورونا، منذ تسجيل أول إصابة في 10 مارس/ آذار.

وأوصى في نهاية حديثه الشباب قائلا: "بينما نحن نسعى لإيصال بلادنا إلى أهداف 2023، نعهد إليكم رؤى 2053 و2071".