الرئاسة التركية: لسنا مع التوتر في شرق البحر المتوسط أو جنوبه أو في شمال إفريقيا

أكدت الرئاسة التركية أنه لا يمكن لأحد تنفيذ خطط بدون تركيا سواء أراد فعل ذلك في سوريا أو في شرق المتوسط أو في شمال إفريقيا أو في المناطق الشمالية للبحر المتوسط.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن في تصريحات لقناة محلية، الخميس، أن فرنسا أرسلت الأسبوع الماض وفدًا إلى العاصمة الليبية طرابلس، أجرى مباحثات مع المسؤولين الليبيين.

وشدد أن الجنرال الانقلابي خليفة حفتر طمع بالموارد في ليبيا، مشيرا أن أي فراع أمني يتشكل في المنطقة سيعرض شمال إفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا وجنوب حلف شمال الأطلسي الناتو للخطر من الناحية الأمنية.

وأشار إلى أن حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات وفرنسا يلعب لعبة خطرة للغاية من أجل مواصلة الفوضى وحربه الخاصة.

ولفت إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان بذل جهودًا حثيثة من أجل إعلان وقف إطلاق نار في ليبيا والتقدم بالعملية السياسية، وأجرى مباحثات مع العديد من القادة من أجل تحقيق ذلك.

وقال: "نؤكد لنظرائنا والبلدان الأوروبية والولايات المتحدة وروسيا أننا إلى جانب وقف إطلاق النار وندعم تمهيد الطريق لعملية سياسية".

واستدرك: "لكن يجب تهيئة الظروف الموضوعية من أجل تحقيق ذلك، وعدم استغلاله كمناورة تكتيكية جديدة تكسب حفتر مزيدًا من الوقت، إذ علينا أن نقدم على خطوات لدفع العملية السياسية في ليبيا عبر الأطراف والعناصر المشروعة".

وشدد أن تركيا لا تقف إلى جانب التوتر في شرق البحر المتوسط أو جنوبه أو في شمال إفريقيا، وأنها تواصل اتصالاتها ودعمها للحكومة الشرعية في ليبيا في إطار معايير الأمم المتحدة ومؤتمر برلين.

وفي رده على سؤال حول موقف الولايات المتحدة وروسيا حول ليبيا، ذكر قالن أن روسيا تدعم حفتر حاليًا، وأن الولايات المتحدة كانت تدعمه سابقًا وابتعدت عنه حاليًا نتيجة للتقارب بينه وبين روسيا.

وأردف: "ولكن الولايات المتحدة تتجنب لعب دور حاسم في ليبيا، واتصالاتنا مع واشنطن وموسكو ستتواصل بهذا الخصوص".

كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن أنقرة ستواصل اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها وفق القواعد المشروعة.

وأضاف: "لا يمكنكم تنفيذ أي خطة بدون تركيا سواء في سوريا أو شرق المتوسط أو شمال إفريقيا التي تشكل الجناح الجنوبي للناتو، أو المناطق الشمالية للبحر المتوسط، فأي خطة أو مشروع ستقومون به بدون تركيا محكوم عليه بالفشل".

وفي معرض رده على سؤال حول كتاب المستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، أفاد قالن بأنه بحث الموضوع مع نظيره الأمريكي.

وأشار إلى أن التحليل الذي أورده بولتون في كتابه عن تركيا ورئيسها لا يستند إلى حقائق موضوعية وهو عبارة عن مجموعة من الأكاذيب الملفقة.

وفي معرض حديثه عن العراق، قال إن بلاده عرضت عليه التعاون للقضاء على التهديد الذي تشكله منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مشيرا إلى أن العمليات ضد هذه المنظمة تأتي في هذا الإطار.

واستطرد: "نحن لا نقبل أن تستخدم منظمة إرهابية دولة مجاورة لتنفيذ هجمات على بلادنا"، مؤكدا أن العمليات ضد المنظمة ستستمر.

ونوه قالن إلى شبكة العلاقات متعددة الاتجاهات التي تديرها تركيا، لافتا إلى مواصلة بلاده المباحثات مع الحكومة المركزية في بغداد والإدارة الإقليمية في أربيل.

وأوضح أن إدارة برزاني غير راضية عن تواجد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في المنطقة، إلا أنها في الوقت نفسه لم تُظهر الإرادة للقضاء عليها بشكل كامل.