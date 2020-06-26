تركيا.. 19 وفاة بكورونا و1492 حالة شفاء

سجلت تركيا، اليوم ، 1492 حالة تعاف من وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) ترفع الحصيلة إلى 167ألفا و198 ما يمثل نحو 86% من إجمالي عدد الإصابات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1396 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة ما يرفع الحصيلة إلى 194 ألفا و511 حالة.

وتم تسجيل 19 حالة وفاة ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5 آلاف و65 حالة.

وبلغ عدد حالات الكشف خلال آخر 24 ساعة 51 ألفا 198 ما يرفع إجمالي حالات الكشف إلى 3 ملايين و 186 ألفا و622 كشفا.

وبلغ عدد المرضى بوحدات العناية المركزة 963 وعدد المرضى الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 382 .