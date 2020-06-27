الخارجية التركية تدحض ادعاءات سقوط مدنيين في العمليات العسكرية شمال العراق

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن أنقرة تتوقع تعاونا من بغداد في مكافحة منظمة "بي كا كا" الإرهابية، التي تشكل تهديدا على أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه.

جاء ذلك في إجابة خطية حامي أقصوي، على سؤال بشأن تصريح المتحدث باسم الرئاسة العراقية، حول عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر"، اللتين أطلقهما الجيش التركي ضد بي كا كا الإرهابية شمالي العراق.

وأوضح أقصوي أن التصريح الذي أدلى به متحدث الرئاسة العراقية اليوم، يتضمن ادعاءات غير حقيقية عن سقوط خسائر بين المدنيين أثناء تنفيذ عمليتي "مخلب النسر" و"مخلب النمر".

وأكد أن الادعاءات التي تشكل ركيزة هذا التصريح، ليست إلا دعاية ترمي من ورائها منظمة بي كا كا الإرهابية ومؤيدوها إلى "تشويه" عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب.

وشدد أقصوي على ضرورة ألا تكون السلطات العراقية "أداة للإرهابيين في حملات التشويه الدعائية".

واستطرد: "نعلق أهمية خاصة على ضمان سلامة المدنيين في كل مراحل التخطيط والتنفيذ لعملياتنا. وأساسا، السلطات العراقية لديها علم بذلك، فسجل قواتنا المسلحة الباسلة نظيف بشأن هذه المسألة".

وأردف: "نريد أن ننوه مرة أخرى بأننا ننتظر من العراق أن يعمل بالتوافق والتعاون مع بلادنا في مكافحة بي كا كا الإرهابية، التي تهدد استقراره وأمنه ووحدة أراضيه".

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمال العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي.