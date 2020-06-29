أنقرة ترفض سماح النمسا لأنصار بي كا كا الإرهابية تنظيم المظاهرات

نددت وزارة الخارجية التركية بتغاضي السلطات النمساوية عن المظاهرات التي ينظمها أنصار منظمة "بي كا كا" الإرهابية وإطلاقهم هتافات ضد تركيا، مؤكدة أنه أمر لا يمكن قبوله.

وأوضحت الخارجية التركية في بيان، الاثنين، أن شوارع العاصمة النمساوية فيينا، شهدت على مدى عدة أيام مظاهرات لأنصار "بي كا كا" الإرهابية.

وأضاف البيان أن تجاهل تلك المظاهرات والتغاضي عنها يعد مظهرا من مظاهر عدم مصداقية النمسا في مكافحة الإرهاب.

وأشار البيان إلى أن تركيا تنفذ عمليات عسكرية ناجحة ضد كافة التنظيمات الإرهابية داخل وخارج حدود البلاد.

ودعا البيان السلطات النمساوية إلى مكافحة بي كا كا المدرجة على لائحة التنظيمات الإرهابية لدى الاتحاد الأوروبي.

وفي 17 يونيو/ حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "مخلب النمر" في حفتانين ضد عناصر بي كا كا وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد المنظمة الإرهابية، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 من الشهر نفسه.

يذكر أن "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى في المنطقة، وتشن هجمات على الداخل التركي