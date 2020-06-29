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الصناعات الدفاعية التركية تبدأ إنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 29.06.2020 12:19
نموذج طائرة الشحن العسكري İHA الأناضول نموذج طائرة الشحن العسكري İHA (الأناضول)

وقعت هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية اتفاقية مع شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش) لإنتاج طائرات شحن عسكرية مسيرة لصالح القوات المسلحة.

وحول الاتفاقية، قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، إن هذه الخطوة تأتي لتلبية احتياجات الجيش التركي ونقل المستلزمات اللوجستية إلى مناطق العمليات العسكرية.

وأوضح دمير أن طائرة الشحن المسيرة ستُصنّع بإمكانات وطنية ومحلية بحتة، وستكون قادرة على شحن معدات تصل وزنها إلى 50 كيلوغراما.

وذكر أن طائرة الشحن المسيرة المدرجة ضمن أهداف هيئة الصناعات الدفاعية لعام 2020، تتميز بقدرة الهبوط والإقلاع عموديا.

ولفت إلى أن الجهات المشرفة على تصنيع الطائرة، تعتزم الإنتاج التسلسلي خلال عام 2021.

وتابع قائلا: "الطائرة ستستخدم في المناطق الجبلية الوعرة، وتتميز بالقدرة على التحليق لمدة ساعة، ولاحقا سنطور الطائرة لتكون قادرة على نقل مستلزمات تصل وزنها إلى 150 كيلوغراما".

وأردف قائلا: "بفضل هذه الطائرة المسيرة، سيتمكن الجيش التركي من إيصال الذخائر والمعدات الطبية إلى الجنود في أماكن العمليات العسكرية خلال فترة زمنية قصيرة".

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