تركيا تدين الاعتداء على تمثال أتاتورك أمام سفارة أنقرة بواشنطن

أدانت تركيا الاعتداء على تمثال "أتاتورك" الموجود أمام مقر سفارتها في العاصمة الأمريكية واشنطن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، في معرضه إجابته خطيا، الإثنين، على سؤال حول تعليق لافتة مسيئة على تمثال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك أمام السفارة بواشنطن.

وقال أقصوي: "لا شك أنه لا يمكن النيل من الذكرى العزيزة لمؤسس جمهوريتنا القائد الكبير مصطفى كمال أتاتورك، الذي يتمتع بمكانة استثنائية في تاريخ العالم لا جدال حولها، وتاريخنا المجيد، عبر مثل هذه التصرفات القبيحة".

ولفت إلى قيام السفارة التركية بواشنطن بالمبادرات اللازمة لدى السلطات الأمريكية، من أجل "فتح تحقيق بحق المتورطين في هذا العمل الشنيع".