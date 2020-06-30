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تشاوش أوغلو: فرنسا تعمل على تعزيز الوجود الروسي في ليبيا

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 30.06.2020 17:11
آخر تحديث في 30.06.2020 20:59
DHA DHA

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن حلف الناتو ينظر إلى روسيا كتهديد إلا أن فرنسا حليفة الناتو تبذل جهودا لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده تشاوش أوغلو، اليوم الثلاثاء، مع نظيره المجري بيتر سيارتو.

وأضاف تشاوش أوغلو أن تركيا وروسيا وإن كانتا في طرفين متناقضين بخصوص ليبيا تعملان حاليا على الاتفاق على وقف لإطلاق النار ومنع تفاقم الوضع أكثر في ليبيا.

وأشار إلى أن أنقرة وموسكو تعملان بشكل بناء على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة في ليبيا بعكس ما تقوم به فرنسا.

وأضاف أن فرنسا ما زالت تعمل بأسلوب هدام من أجل تحقيق مصالحها فقط في ليبيا، كما فعلت قبل ذلك حينما قامت بقصف ليبيا وتركها عام 2011. وكما تسببت في الفوضى وعدم الاستقرار في إفريقيا في الماضي بمفهومها الاستعماري الذي اتبعته.

وتابع " على فرنسا وماكرون أن يكونا صادقين أولا قبل انتقاد تركيا. وقد رأى ماكرون بنفسه أن استهداف تركيا بهذا الشكل لا يفيده في السياسة الداخلية. وآمل أن يتعلم الدرس."

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