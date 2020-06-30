مباحثات تركية ليبية لإيجاد حل لمشكلة الكهرباء في طرابلس

التقى المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الليبية علي ساسي، الاثنين، مع السفير التركي في ليبيا سرهات أكسين، وتباحث الرجلان في سبل حل أزمة الطاقة في ليبيا بمساعدة شركات تركية.

وقالت شركة الكهرباء العامة في ليبيا، في بيان، "المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الليبية علي ساسي، التقى في طرابلس، السفير التركي في ليبيا سرهات أكسين".

وجاء في البيان، أن "السفير التركي نقل رؤية شركات بلاده لحل جزئي لمشكلة الكهرباء في ليبيا، بطرح مجموعة من المقترحات تساهم في استقرار الشبكة الكهربائية".

وقال أكسين: "المقترحات تم عرضها على بعض أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية".

من جانبه، أعلن "ساسي" أن المقترحات تساهم في تخفيف المعاناة على المواطنين، وتعهد بإحالتها إلى الجهات المختصة بالدولة للموافقة عليها، تمهيدا لتنفيذها.

وتشهد الأحياء السكنية بطرابلس، انقطاعا مستمرا للكهرباء، تصل إلى 10 ساعات يوميا في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف.