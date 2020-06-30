وزير الداخلية يكشف عن أكبر عملية ضد تهريب المخدرات في البلاد

كشف وزير الداخلية أن تركيا تنفذ حملة ضد عمليات تهريب وتجارة المخدرات، هي الأكبر في تاريخ الجمهورية.

وأوضح سليمان صويلو في تصريح صحفي، الثلاثاء، أن العملية التي أطلقتها قوات الأمن التركية ضد عمليات تهريب وتجارة المخدرات، أطلق عليها اسم المستنقع (Bataklık).

وأوضح صويلو أن قوات الأمن التركية تنفذ العملية بالتعاون مع 9 دول حول العالم.

وتابع قائلا: "حتى الأن أوقفنا 67 شخصا خلال العملية وصادرنا مبلغا يقدر بـ70 مليون ليرة (ما يعادل نحو 10.2 مليون دولار).

وأشار أن العملية بدأت فجر الثلاثاء، وتسير بالتنسيق مع النيابة العامة في العاصمة أنقرة.

وأردف قائلا: "العملية تجري بالتزامن مع عمليات مماثلة في هولندا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وتشيلي والبرازيل والإكوادور، وفي تركيا ننفذ العملية في 11 ولاية".

وأكد وزير الداخلية التركي أنه يتابع مجريات العملية عن كثب، مشيرا إلى عزم بلاده في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات.