أنقرة تطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل قرار رفع قيود السفر الذي استثنى تركيا

طالبت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بتعديل قرار رفع قيود السفر الذي استثنى تركيا من بين البلدان المسموح للوافدين منها بدخول دول الاتحاد.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة ، حامي أقصوي، في بيان صادر الأربعاء، وقال فيه إن أنقرة تشعر بخيبة أمل إزاء قرار التوصية الصادر عن الاتحاد الأوروبي الذي ينص على فتح حدود بلدانها أمام الوافدين من 15 دولة، تركيا ليست بينها.

وشدد المسؤول التركي على أن بلاده حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة وباء كورونا، وهو ما أشادت به منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي.

وأكد على ضرورة إعادة الاتحاد الأوروبي النظر في قرار رفع قيود السفر، وإعادة صياغته بحيادية.

وأوضح أقصوي أن تركيا شاركت جميع البيانات لديها حول مكافحة وباء كورونا، بشكل شفاف مع المؤسسات الأوروبية.

وأعرب عن أمله في تعديل الاتحاد الأوروبي قرار رفع قيود السفر، بحيث تشمل تركيا أيضاً.

وأمس الثلاثاء، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي إعادة فتح حدودها اعتباراً من مطلع يوليو/تموز الحالي، للقادمين من 15 دولة اعتبرت أن وضع وباء كورونا فيها "جيد."

وتضمّ قائمة الدول التي سيُسمح للوافدين منها بدخول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن تونس والمغرب والجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان ومونتينيغرو ونيوزيلندا وراوندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والأوروغواي، فيما تستثني تركيا وروسيا والولايات المتحدة والبرازيل والهند.