البيان الختامي للقمة الثلاثية بشأن سوريا: النزاع في سوريا لن يزول إلا بعملية سياسية يقودها السوريون

أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية بشأن سوريا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، على أن النزاع في سوريا لن يزول إلا بعملية سياسية يقودها السوريون بتسهيلات من الأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن الزعماء قرروا عقد القمة القادمة في طهران بناء على دعوة الرئيس الإيراني.

كما أكد البيان على على ضرورة إحلال التهدئة في إدلب من خلال تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالمدينة وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين وحماية حقوقهم.

وأشار البيان إلى أن الزعماء أكدوا عزمهم على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك عبر تقوية التنسيق في مختلف المجالات