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الرئيس أردوغان يجري الخميس زيارة إلى قطر

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.07.2020 21:46
آخر تحديث في 02.07.2020 04:10
الرئيس أردوغان يجري الخميس زيارة إلى قطر

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، زيارة عمل إلى دولة قطر تستغرق يوما واحدا.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأربعاء، أن الرئيس أردوغان سيلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف البيان: "من المتوقع أن يبحث أردوغان وآل ثاني العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين".

وبين أن "الرئيس التركي سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية".

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لأردوغان خارج البلاد، عقب جائحة فيروس كورونا.

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