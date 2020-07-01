تركيا.. ترحيل 9 إرهابيين من الجنسية البلجيكية إلى بلدهم

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، أنها رحلت 9 إرهابيين من الجنسية البلجيكية إلى بلدهم.

وأشارت الداخلية في بيان، أنّ إعادة البلجيكيين المذكورين تندرج في إطار ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وأضافت أنه بذلك يرتفع عدد المقاتلين الأجانب المرحلين منذ عام ونصف، إلى 338 منهم 113 إرهابيا من أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2019، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، آنذاك، إن تركيا "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".