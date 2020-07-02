أمير قطر يستقبل أردوغان بالدوحة

استقبل أمير قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعاصمة القطرية الدوحة التي وصلها أردوغان في زيارة عمل لمدة يوم واحد.

وكان في استقبال أردوغان في المطار وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ومسؤولون آخرون.

ورافق أردوغان في زيارته إلى قطر، وزيرا الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أقار.

كما رافقه رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

ومن المقرر أن يبحث الزعيمان خلال لقائهما العلاقات بين البلدين الصديقين والشقيقين.

ومن المنتظر أيضا أن يناقش الزعيمان على هامش الزيارة القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد الزيارة هي الأولى للرئيس أردوغان إلى خارج البلاد عقب وباء فيروس كورونا.