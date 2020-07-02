القوات التركية تحيد 3 إرهابيين مدرجين على النشرة الرمادية للمطلوبين

قالت وزارة الداخلية التركية، الخميس، إنه تم تحييد ثلاثة إرهابيين من منظمة "بي كا كا" في ريف ولاية "وان" في شرق البلاد، وهم من المدرجين على النشرة الرمادية للمطلوبين.

وأشارت الوزارة في بيان أن الإرهابيين الثلاثة ارتكبوا العديد من العمليات الإرهابية الدموية خلال الأعوام 2015-2018.

وأوضحت أنه في إطار العمليات الأمنية الداخلية، نفذت قوات الكوماندوز التابعة لقيادة الدرك في ولاية وان، في 29 يونيو/ حزيران الفائت، عملية أسفرت عن تحييد ثلاثة إرهابيين مدرجين على النشرة الرمادية للمطلوبين.

وأضافت أنه تم التعرف على الإرهابي "فرات غوره" المعروف بالاسم الحركي "ولات ملاذكرت" الذي تم رصد مكافأة بقيمة 500 ألف ليرة تركية (73 ألف دولار) لمن يدلي بمعلومات عنه.

كما تم التعرف على الإرهابيين "تحسين غنز" المعروف بالاسم "آزاد" و "إلياس دوران" المعروف باسم "كندال" المدرجين أيضا على النشرة الرمادية للمطلوبين.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.