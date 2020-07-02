تشاوش أوغلو: نطالب برلين بإعادة النظر في قرار تحذير السفر إلى تركيا

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، ألمانيا بإعادة النظر في قرار تحذير السفر إلى تركيا بسبب وباء فيروس كورونا، في إطار المعايير الموضوعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس بالعاصمة برلين التي يزورها برفقة وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.

وأوضح تشاوش أوغلو أن الوفد التركي الزائر لبرلين، زوّد المسؤولين الألمان بآخر المعطيات المتعلقة بكورونا في تركيا.

وتابع: "تركيا مستعدة لتوفير إقامة آمنة وصحية للوافدين إليها من ألمانيا وباقي الدول الأخرى، واتخذنا كافة التدابير اللازمة في هذا الخصوص ".

وأكد أن إلغاء قرار تحذير السفر إلى تركيا لن يعود بالنفع على قطاع السياحة في تركيا فقط، بل سينعش قطاع السياحة في ألمانيا أيضا.

وأردف قائلا: "في اللائحة المعلنة من قِبل الاتحاد الأوروبي حول البلدان الآمنة من ناحية كورونا، نجد أسماء بلدان لا تلتزم الشفافية في معطيات كورونا، لكن تركيا التي تلتزم الشفافية، غير موجودة في هذه اللائحة، وهذا دليل على أن اللائحة أُعدت بدوافع سياسية".

ولفت إلى أن تركيا استضافت العام الماضي أكثر من 5 ملايين سائح ألماني، وأن جميعهم كانوا ممتنين من قضاء عطلتهم في تركيا.