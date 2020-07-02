تشاوش أوغلو: ننتظر من فرنسا أن تعتذر بدون أي شروط

طالب وزير الخارجية التركي باريس بالاعتذار عما اعتبره معلومات "خاطئة" بخصوص حادث بحري حدث بين البلدين في البحر المتوسط.

وقال مولود تشاوش أوغلو في برلين "ننتظر من فرنسا أن تعتذر. وأن تعتذر بلا شروط". وأضاف "من غير المقبول أن تقدم فرنسا تأكيدات خاطئة وتتحرك ضد تركيا"،

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت باريس أنقرة باستهداف إحدى فرقاطاتها المشاركة في عملية بحرية أمنية لحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط.

وسبق لوزير الدفاع التركي، خلوصي أقار، أنّ أكد نهاية الشهر الماضي أن ادعاءات تعرض سفن تركية لسفينة فرنسية في المتوسط "لا تمت للحقيقة بصلة".

وقال أقار، حينها: "عند التدقيق بالمعلومات والوثائق والتسجيلات في سفننا وقواعدنا العسكرية، تبين لنا تماما أنّ هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة".

وأشار إلى أنّهم أطلعوا الدول الحلفاء والمسؤولين العسكريين والمدنيين في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) على كافة الوثائق، مؤكدا أنّ هذه الوثائق تبين صحة ما تقوله تركيا.

وأكد أقار أنّ أفراد القوات البحرية التركية، منذ البداية أبدوا موقفا بناء ومتعاونا وزودوا السفينة الفرنسية ـ بناء على طلبهم ـ بالوقود.

وأضاف: "تركيا دائما قامت بأداء مهامها في الناتو على أكمل وجه".

وقال: "ننتظر من بعض حلفائنا أن يتصرفوا بما ينسجم مع روح التعاون وفي إطار القواعد، وليس باختلاق أجندات تهدف إلى خدمة مصالح سياسية".

وفي وقت سابق، زعم مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية في تصريح لوسائل إعلامية في شهر يوليو، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها، أكّدت مصادر عسكرية تركية للأناضول، عدم صحة المزاعم، وكشفت أن السفينة الحربية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبل الحادثة المزعومة.