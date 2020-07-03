جليك: فرنسا شريكة في جرائم المقابر الجماعية بليبيا

اتهم المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، فرنسا بالمشاركة في جريمة المقابر الجماعية التي نفذتها ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر المدعوم من باريس.

ولفت جليك، في تصريحات للأناضول الجمعة، الى أن فرنسا تعتبر شريكة في جرائم المقابر الجماعية من خلال دعمها لحفتر وتعمل على التغطية على ذلك من خلال التظاهر بالدفاع عن حقوق الانسان وتوجيه الاتهامات المجحفة لتركيا للخروج من المأزق الذي وقعت فيه

وأردف أن "أن المظالم والجرائم التي ارتكبها حفتر طوال الأشهر الـ14 الماضية، ظهرت للعيان اليوم على شكل مقابر جماعية".

وتابع: "لقد ارتكب حفتر جرائم ضد الإنسانية هناك، وفرنسا ظلت صامته طوال هذه الفترة، وقدمت الدعم لحفتر عندما كان يقصف المطار، ويرتكب المجازر التي أظهرتها هذه المقابر الجماعية".

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطل على الساحة داعماً لحفتر، وبعد هزيمة الأخير وخروجه من المعادلة أنكر ذلك، وصرح بأنه "لم يدعم حفتر" ، وأنه حذر بوتين من دعمه.

ولفت جليك إلى أن فرنسا تواصل بيع السلاح إلى الأطراف المتحاربة في اليمن رغم وقوع انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان هناك.

وأكد جليك أن تركيا تدعم بكل وضوح وبصراحة الحكومة الشرعية الليبية، وتتبع سياسة تراعي كل الشعب الليبي، أما فرنسا فهي تقف إلى جانب جهة غير شرعية، وتقوم بدور خطير وجنائي في ليبيا.

وحول مزاعم فرنسا بخصوص تحرش سفنية تركية بأخرى فرنسية في البحر المتوسط ومطالبتها بفتح تحقيق في الناتو بهذا الخصوص، أوضح جليك أن التقرير الذي قدمته باريس للحلف مليئ بالأكاذيب، مؤكداً أن مزاعم حادثة التحرش كاذبة تماماً، بل على العكس فالسفينة التركية زودت الفرنسية بالوقود.

وبيّن أن فرنسا تحاول خداع الناتو بخصوص تركيا، وأن المسؤولين في الحلف يدركون دوافع فرنسا ومبالغتها وموقفها الخاطئ بهذا الخصوص بشكل واضح وصريح.

وتتهم الحكومة الليبية كلا من فرنسا وروسيا ومصر والإمارات بدعم عدوان حفتر على طرابلس، بالسلاح والمرتزقة، لكن فرنسا تنفي ذلك.