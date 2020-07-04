أردوغان: تركيا تشهد قفزة داخليا وأصبحت جهة فاعلة خارجيا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على أن بلاده تشهد قفزة كبيرة في الداخل، وأصبحت جهة فاعلة قوية في الخارج.

جاء ذلك في خطاب ألقاه خلال افتتاح مبنى تابع لوزارة الخزانة والمالية في مدينة إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان: "نواصل تطبيق برنامجنا الاقتصادي بنفس العزم والإصرار، باستثناء تأخير قصير نجم عن وباء كورونا".

وأضاف: "بدأ الجميع يعترفون تدريجيا بأن تركيا تشهد قفزة كبيرة جدا وليس انتعاشا فحسب".

وتابع: "هناك جهات انزعجت على الفور بعد نجاح تركيا في كل المجالات، بدءا من الرعاية الصحية إلى عمليات الإنتاج خلال مرحلة كورونا".

وأشار أردوغان، إلى أن حكومته مصممة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد في أقرب وقت.

وأردف: "فليفعلوا ما يشاؤون، فلن يستطيعوا إعاقة وصول تركيا إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والديمقراطية".

وزاد: "يمكننا التغلب على المعايير المزدوجة والنهج المتحيز حيال بلدنا من خلال تعزيز دولة القانون".

وأكد أردوغان، أن تركيا أصبحت جهة فاعلة قوية بالمنطقة بشكل منقطع النظير في التاريخ الحديث.

واعتبر أن "محاولات عرقلة نهوض تركيا لن تنجح هذه المرة مهما فعلوا في الداخل والخارج".

من ناحية أخرى، أعلن أردوغان أن حكومته رفعت عدد المناطق الصناعية في عموم البلاد إلى 820، حتى باتت الولايات التركية كلها تتمتع بهذه الإمكانات.