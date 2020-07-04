تركيا: انتقاد انقلابيي مصر لعملياتنا شمال العراق "كوميديا سوداء"

اعتبرت الخارجية التركية، أن إدانة مصر لعمليتي "المخلب النسر" و"المخلب النمر"، للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي العراق، "كوميديا سوداء".

جاء ذلك في بيان أصدره متحدث الخارجية، حامي أقصوي، الجمعة، حول انتقاد مصر للعمليات التركية ضد إرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق.

وقال أقصوي :"إنّ بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر بحق عمليتي المخلب النمر والمخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم بي كا كا الإرهابي شمالي العراق، والذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان لدولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول".

ولفت إلى أن "إدانة العمليات التركية ضد الإرهاب من قبل الواصلين إلى سدة الحكم عبر انقلاب، وتهديدهم بالتدخل في ليبيا لدعم حفتر الانقلابي مثلهم يعد كوميديا سوداء".

وشدد أقصوي أن مثل هذه التصريحات اللامسؤولة لا تخدم الشعب العراقي كما زعمت؛ بل تندرج ضمن مساع تخدم أجندات منظمة "بي كا كا" الإرهابية الملوثة أيديها بالدماء.

وشدد المتحدث على ضرورة عدم التغافل عن أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تشكل تهديدا على استقرار وأمن ووحدة أراضي العراق.

وقال إن تركيا ستواصل بحزم مكافحة الإرهاب والوقوف إلى جانب الشعب العراقي المغتصبة حقوقه من قبل "بي كا كا" وداعميه.