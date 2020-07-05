الخارجية التركية: عازمون على حماية بلدنا من تهديدات "بي كا كا" الإرهابي

أكدت تركيا، الأحد، أنها عازمة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها ضد أنشطة تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، المهدد لحدودها وأمنها واستقرارها.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، ردا على تصريحات عراقية منتقدة لعمليتي "المخلب النسر" والمخلب النمر" ضد التنظيم الانفصالي.

وقال أقصوي إن تركيا عازمة على اتخاذ كافة التدابير الضرورية في إطار مبدأ الدفاع عن النفس المنبثق من القانون الدولي، ضد الأنشطة التدميرية القادمة من الأراضي العراقية، والمهددة لحدودها وأمنها واستقرارها.

وأضاف أن أنقرة قدمت التوضيحات الضرورية في الوقت المناسب للجانب العراقي حول عمليتي "المخلب النسر" و"المخلب النمر"، ضد ملاجئ تنظيم "بي كا كا" الإرهابي شمالي العراق.

وأردف: "نؤكد مجددا استعدادنا للتعاون مع العراق في مكافحة التنظيم الإرهابي المهدد لأمنه وسيادته".

وفي اليومين الماضيين، صدرت تصريحات عن المتحدثين باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، ورئيس الوزراء أحمد ملا طلال، انتقدا فيها العمليات العسكرية التركية شمالي العراق.

وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في منطقة "حفتانين" العراقية، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت في الـ15 من الشهر ذاته.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، ويحتل عددا كبيرا من القرى بالمنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي.