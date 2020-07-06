تشاوش أوغلو: إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد تركيا سنضطر للرد

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن بلاده ستضطر للرد إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد بلاده.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة.

وأضاف تشاوش أوغلو " اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية (ضد تركيا) سيضطرنا للرد، وهذا لن يسهم في إيجاد حل."

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن بلاده تدعم وساطة الاتحاد الأوروبي حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط بشرط أن تكون وساطة صادقة.

بدوره قال مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا باتت أهم قضية في مجال السياسة الخارجية للاتحاد.