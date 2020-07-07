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"المخلب-النمر".. ضبط أسلحة وذخائر لإرهابيي "بي كا كا" شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 07.07.2020 16:48
آخر تحديث في 08.07.2020 03:33
İHA İHA

ضبطت القوات التركية المشاركة في عملية "المخلب النمر"، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، عائدة لإرهابيي تنظيم "بي كا كا"، في منطقة "حفتانين"، شمالي العراق.

وأكدت وزارة الدفاع التركية، في بيان، الثلاثاء: أن عملية "المخلب النمر" تواصل تحقيق النجاحات وفق ما هو مخطط لها.

وأفادت بأن القوات المشاركة في العملية تمكنت خلال عمليات تمشيط مخابئ وأوكار الإرهابيين من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وتضمنت الأسلحة والذخائر المضبوطة صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومدافع وقذائف هاون وقنابل يدوية وألغاما أرضية مضادة للأفراد وأسلحة متوسطة وخفيفة إلى جانب معدات أخرى يستخدمها عناصر تنظيم "بي كا كا" لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وفي 17 يونيو الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في "حفتانين"، ضد عناصر "بي كا كا"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية الثانية شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "المخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/ حزيران الفائت.

يُذكر أن "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

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