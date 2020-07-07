رئيس وزراء اليونان: قادرون على حل خلافاتنا مع تركيا بالحوار الثنائي دون وسطاء

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده قادرة على التواصل مع تركيا وحل خلافاتها معها عبر حوار ثنائي دون الحاجة إلى محاكم أو وساطات.

وأكد ميتسوتاكيس في حوار أجراه مع إذاعة "سكاي راديو" اليونانية، أهمية الحوار بين أنقرة وأثينا رغم جميع خلافاتهما.

وأضاف: "نحن جاران، وهناك خلافات عدة بيننا، إلا أن هذا لا يعني غياب الحوار بيننا".

وأشار أن الاتصال الأخير بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرت بمبادرة منه، دون تدخل من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

وتابع: "لسنا بحاجة إلى محاكم أو وسطاء (للتواصل مع تركيا)، قنوات الاتصال الرسمية بيننا فعالة، ومستشارونا يتحدثون مع بعضهم".

وتتصدر ملفات التنقيب عن الطاقة شرقي البحر المتوسط واللاجئين ووضع جزيرة قبرص، أبرز نقاط الخلاف بين البلدين الجارين.