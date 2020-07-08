تشاوش أوغلو يبحث مع جونسون مجالات تحسين العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه بحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية بينها الوضع في ليبيا.

وأوضح تشاوش أوغلو في تصريحات صحفية، الأربعاء، عقب زيارة أجراها لجونسون الذي انتهى من تلقي العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا، أنه التقى أيضاً نظيره البريطاني دومينيك راب، ورئيس مجموعة تركيا في البرلمان البريطاني جيفري دونالدسون.

وأشار تشاوش أوغلو أنه تناول خلال لقاءاته مكافحة فيروس كورونا، والتعاون في القطاع الصحي، ومفاوضات اتفاقية التجارة الحرة والعلاقات الاقتصادية والمجالات التي يمكن تحسين العلاقات فيها عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه بحث أيضًا السياحة والسياحة الطبية، والتعاون في الصناعات الدفاعية.

وأضاف: "من جانب آخر وجدنا فرصة لبحث الوضع في ليبيا وسوريا وقضايا إقليمية أخرى، ومسائل متعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

كما ذكر أنه التقى وزيرة الدولة البريطانية لشؤون أوروبا ويندي مورتون، وبحث معها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تركيا مع المملكة المتحدة بكافة أبعادها.

وحول زيارته لجونسون قال تشاوش أوغلو: "رأيناه بوضع صحي جيد، ونقلنا له تحيات الرئيس (رجب طيب أردوغان) وجدننا دعوتنا له لزيارة تركيا".

وكشف الوزير التركي عن أن منتدى "اللسان العذب" (منصة لتعزيز العلاقات التركية البريطانية) سيعقد في مارس/ آذار أو مايو / أيار المقبل، ويقوم الرئيس رجب طيب أردوغان وجونسون بترؤسه في حال مشاركة الأخير في المنتدى.

وفي رده على سؤال حول العلاقات مع بريطانيا عقب الخروج من الاتحاد، قال تشاوش أوغلو: "هناك مفاوضات من أجل اتفاقية تجارة حرة، كما هناك مفاوضات أيضًا خارج الأمور التجارية حتى لا يتأثر مواطنونا وعائلاتهم أو أولئك الذين أسسوا أعمالهم في بريطانيا".

وأعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات مع بريطانيا في كافة المجالات خارج تحالف الناتو، مبينًا أن بريطانيا ستبقى أهم جزء في القارة الأوروبية حتى وإن غادرت الاتحاد.

وفيما يخص الشأن الليبي، شدد على عدم وجود أي خلافات بالرأي بين المملكة المتحدة وتركيا بخصوص الحل السياسي ووحدة التراب الليبي.