قالن: التدخل التركي في ليبيا غير مجريات الأحداث وحقق توازناً

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق تقدم في المسار السياسي في الأزمة الليبية، مذكراً بأن التدخل التركي في ليبيا "حقق توازناً أقر به الجميع".

وأضاف في مقابلة مع الأناضول أنه "لولا الرؤية الصحيحة للرئيس رجب طيب أردوغان في التدخل، لكانت الاشتباكات في ليبيا ستزداد وسيموت اناس كثيرون، وربما كان انقسام ليبيا أمرا محتّما".

وأوضح قالن أن التدخل التركي في ليبيا "غيّر مجريات الأحداث والاشتباكات في هذا البلد، وحقق توازنا في الاشتباكات، أقر به الجميع".

وأردف قائلا: "حالياً يوجد طرفان في ليبيا، تركيا تبذل قصارى جهدها من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي تحت مظلة الأمم المتحدة، وحكومة فائز السراج لها حق الدفاع الشرعي عن النفس ضد هجمات حفتر، وتعاوننا مع حكومة السراج يستمر في هذا الإطار".

وأشار إلى أن تركيا تؤكد مرارا أن حل الأزمة القائمة في ليبيا لن يكون عسكريا، مبينا أن من أولويات تركيا تحقيق تقدم في المسار السياسي استنادا إلى مبادئ مؤتمر برلين.

ولفت إلى أن حكومة السراج تبنت مواقف إيجابية حيال المسار السياسي، فيما يواصل حفتر انتهاك كافة اتفاقات وقف إطلاق النار ولم يلتزم بالمبادرات الدولية لحل الأزمة الليبية.

وأكد قالن أن حفتر لم يلتزم بأي وعد قطعه حتى الأن، وأنه من الطبيعي ألّا تثق حكومة السراج بوعود الانقلابي.

واستطرد قائلا: "في مؤتمر برلين كانت هناك دعوة لوقف إطلاق النار، وحكومة السرج لم تعارض هذه الدعوة لكنها اشترطت انسحاب كافة الأطراف إلى حدود اتفاقية الصخيرات عام 2015، وبموجب تلك الاتفاقية ينبغي انسحاب مليشيا حفتر من السرت والجفرة".

وذكر قالن أن حكومة السراج لن تسمح بأن يستخدم حفتر هاتين المدينتين كقاعدة للقيام بعملياته العسكرية.