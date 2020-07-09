العدالة والتنمية ينتقد إدراج قبرص الرومية في برنامج تدريب عسكري أمريكي

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، قرار الولايات المتحدة إدراج الإدارة الرومية في جنوب قبرص ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET).

وقال تشيليك في تغريدات عبر تويتر، الخميس، إن الخطوات الرامية لتقويض الاستقرار في شرق المتوسط لن تنفع أحدًا، والقرار الأمريكي خطوة تفسد الاستقرار.

وأشار المتحدث إلى أن قرار واشنطن لا يتعامل بطريقة متساوية تجاه طرفي الجزيرة، التركي والرومي، وهو مخالف للقانون والعدالة.

وشدّد على أن الموقف الذي يعتبر الطرف الرومي المحاور الوحيد في الجزيرة لم يفض لأي نتيجة حتى اليوم ولن يفضي في المستقبل أيضًا.

وأوضح أن اليونان وقبرص الرومية لا يمكنهما التوصل إلى نتيجة من خلال تقديم الشكوى للبلدان الأخرى ضد تركيا وجمهورية شمال قبرص.

ولفت إلى أن تركيا وجمهورية شمال قبرص ستدافعان عن مصالحهما حتى النهاية، والخطوة الأمريكية لن تساهم سوى في تعقيد الوضع أكثر.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوفر التعليم والتدريب العسكري الدولي (IMET) للإدارة القبرصية الرومية وفقا لقوانين التخصيص الأمريكية للسنة المالية 2020.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها إن مثل هذه الخطوات لن تساهم في جهود إيجاد حل للقضية القبرصية، وستؤدي إلى تقوية الموقف المتشدد للجانب الرومي.