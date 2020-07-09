وصول 8 شاحنات مساعدات إنسانية تركية إلى سوريا

أرسلت ولاية "أضنة" وولاية "أسكي شهير" التركيتان الخميس، 8 شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى محافظة إدلب السورية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن المساعدات تضمنت 50 طنا من الدقيق و15 طنا من الزيت إضافة للألبسة ومياه شرب.

وأشار إلى أن الشاحنات وصلت مدينة "يايلاداغي" بولاية هطاي جنوبي تركيا تمهيدا لإرسالها لريف مدينة إدلب السورية.

وأضاف أن المساعدات الإنسانية الموجودة في الشاحنات، ستوزّع على المحتاجين في إدلب وريفها المقيمين في الخيام.

ومساء الثلاثاء، استخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد تمديد آلية إيصال المساعدات الدولية عبر تركيا، إلى نحو 3 ملايين شخص في سوريا.

وفي 10 يوليو/ الجاري، ينتهي التفويض الحالي الذي تعمل به الآلية، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2504 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي.