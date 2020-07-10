أردوغان: "آيا صوفيا" يشهد بعثاً ثانياً بقرار إعادته إلى وضعه كمسجد

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن "آيا صوفيا" يشهد اليوم "بعثاً جديداً" له كالذي شهده عبر التاريخ، عندما فتح السلطان العثماني محمد الفاتح مدينة إسطنبول عام 1543.

جاء ذلك في كلمة له حول إلغاء "المحكمة الإدارية العليا"، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف.

وقال الرئيس أردوغان "مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين".

وأضاف أن "آيا صوفيا" الذي يعد تراثا مشتركا للإنسانية، سيواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة.

ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا حول "آيا صوفيا"، مؤكدا أن أي موقف بخصوص ذلك "يتجاوز التعبير عن الآراء نعده انتهاكا لاستقلالنا".

وأشار أنه من المخطط افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة في 24 يوليو/ تموز الجاري بإقامة صلاة الجمعة.

وذكر أنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى مسجد "آيا صوفيا" عقب رفع وضع المتحف عنه.