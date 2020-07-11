أردوغان يحذر من التهاون مع خطابات معاداة الإسلام

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من مغبة التهاون حيال الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام وتدعم كراهية الأجانب في الغرب.

جاء ذلك في رسالة مصورة للرئيس التركي، السبت، شارك من خلالها في فعاليات إحياء الذكرى الـ25 لضحايا مجزرة "سربرنيتسا" بالبوسنة والهرسك.

وقال الرئيس أردوغان، إن "التهاون حيال الخطابات التي تؤجج معاداة الإسلام وتدعم كراهية الأجانب هو مصدر قلق كبير للمستقبل".

وأردف:" "لن ننسى شهداءنا، ولن ننسى الإبادة الجماعية في سربرنيتسا".

وتابع قائلا: "سنواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم والمجازر بحق أشقائنا البوسنيين ولن نتركهم لوحدهم في سبيل البحث عن العدالة".

وأشار إلى أنه "على الرغم من كل تلك المأساة والمذبحة والدموع، لم يتعلم الساسة الأوروبيون أي دروس من مذبحة سربرنيتسا".