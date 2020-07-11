ذكرت مصادر عسكرية تركية مطلعة أن أوكرانيا ترغب في الحصول على المزيد من الطائرات المسيرة التركية، وأن المسؤولين الأوكرانيين قدموا طلبات لنظرائهم الأتراك خلال زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأخيرة إلى كييف، حول شراء المزيد من المسيرات التركية.

وأضافت المصادر ذاتها، للأناضول، أن رغبة كييف في الحصول مسيرات إضافية من أنقرة، يرجع إلى القدرات التكنولوجية المتقدمة لتلك لطائرات والنجاح الكبير الذي أظهرته في مناطق الحروب.

وتملك أوكرانيا بالفعل عددا من المسيرات التركية، بعدما حصلت عليها في إطار التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الأمن والدفاع.

يُذكر أن أقار التقى خلال زيارته التي بدأها الخميس، بالرئيس فلاديمير زيلينسكي، ونظيره أندري تاران، ومسؤولين آخرين، وبحث معهم عدة مواضيع بينها التعاون في إنتاج أنظمة الدفاع الجوية والبحرية.

وأصبحت تركيا واحدة من الدول الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطائرات المسيّرة المسلحة، التي أثبتت جدارتها في ليبيا وسوريا، وفي مكافحة الإرهاب شمالي العراق.