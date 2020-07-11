وزير الخارجية التركي: مجزرة سربرنيتسا وصمة عار للتاريخ

قال وزير الخارجية التركي إن مدينة "سربرنيتسا" البوسنية تعد المكان الذي تلقت في الكرامة الإنسانية جرحا غائرا.

جاء ذلك في تغريدة لمولود تشاوش أوغلو، على تويتر، السبت، بمناسبة الذكرى 25 لمجزرة سربرنيتسا.

وأفاد تشاوش أوغلو في تغريدته "نقف إلى جانب أشقائنا البوسنيين في الذكرى السنوية الـ25 لمجزرة سربرنيتسا".

وأضاف أن "سربرنيتسا تعد مكانا تلقت فيه الكرامة الإنسانية جرحا غائرا، ووصمت التاريخ بالعار".

يذكر أن القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية خلال أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 70 عامًا، وذلك بعدما قامت القوات الهولندية العاملة هناك بتسليم عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.