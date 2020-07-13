أردوغان وبوتين يتفقان على مواصلة التعاون من أجل السلام في المنطقة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وبوتين تناولا آخر التطورات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية، إلى جانب قضايا اقليمية أخرى.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الزعيمان أيضا العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها، والتعاون في مكافحة وباء كورونا.