"العدالة والتنمية" التركي: مسجد آيا صوفيا سيحافظ على عظمته كتراث عالمي

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشليك، إن جامع آيا صوفيا بإسطنبول، سيظل صرحا يعكس عظمة التراث الإنساني العالمي، ومسجدا في نفس الوقت بعد فتحه للعبادة مجددا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الحزب، تطرق فيه إلى أصداء قرار القضاء التركي إلغاء صفة المتحف عن آيا صوفيا.

ودعا تشليك، مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، لأن يكونوا على ثقة بأن تركيا منفتحة على مختلف أشكال التعاون للحفاظ على الميراث العالمي لـ"آيا صوفيا".

وشدد تشليك على أنه سيتم الحفاظ على كافة خصائص آيا صوفيا، بل حمايته بشكل أفضل بعد الآن.

واستبعد تشليك إخراج آيا صوفيا من قائمة التراث العالمي، مشيرا أن "تلك القائمة تتشرف بآيا صوفيا، وليس العكس".

وتطرق المتحدث إلى استياء أثينا من فتح آيا صوفيا للعبادة، قائلا: "إن كانت هناك دولة يجب عليها عدم التحدث إطلاقا بهذا الشأن، فهي اليونان".

ولفت تشليك إلى أن اليونان هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لا يوجد مسجد في عاصمتها.

كما أشار إلى أن اليونان تأتي في صدارة الدول التي تبدي قلة احترام حيال المساجد والمعالم التاريخية الباقية من العهد العثماني على أراضيها.

والجمعة، ألغى مجلس الدولة التركي، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوت الخمس ستقام يوميا في المسجد بشكل منتظم، اعتبارا من الجمعة 24 يوليو (تموز الجاري)".

و"آيا صوفيا" هو صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بإسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة مسجدا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.