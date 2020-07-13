تركيا تستأنف الرحلات الجوية إلى السودان

تنطلق مساء اليوم الاثنين أول رحلة طيران من تركيا إلى السودان، بعد تعليق دام أربعة أشهر، في إطار خطوات العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء كورونا.

وتستأنف الرحلات بموجب اتفاق توصل إليه البلدان، إثر اتخاذ تركيا قرار تخفيف تدابير مكافحة كورونا، بحسب معلومات حصل عليها مراسل الأناضول من مسؤولي الخطوط الجوية التركية.

يذكر أن رحلات الطيران بين البلدين توقفت بسبب الوباء في 16 مارس / آذار، وحلقت على إثرها 5 رحلات للخطوط الجوية التركية إلى السودان لإجلاء المواطنين الأتراك العالقين هناك.

وأطلقت تركيا أول رحلة طيران خارجية في 11 حزيران / يونيو، بعد تعليق كافة الرحلات في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.