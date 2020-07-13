تشاووش أوغلو يدعو أرمينيا للتعقل ووقف اعتداءاتها على أذربيجان

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين، إن على أرمينيا أن ترجع إلى صوابها وتلتزم بالتعقل، وتكف عن الاعتداء على أراضي أذربيجان.

وأوضح تشاووش أوغلو في مقابلة مع قناة "تي آر تي" الحكومية، أن تركيا تقف بكافة إمكاناتها إلى جانب أذربيجان، وأنها لا تقبل أبدا الهجمات الأرمينية على الأراضي الأذربيجانية.

وأضاف أن القوات الأذربيجانية قامت بالرد المناسب للاعتداء الأرميني الذي حصل أمس الأحد على منطقة توفوز.

وتابع قائلا: "أرمينيا تريد من خلال اعتداءاتها، صرف أنظار العالم عن الأراضي الأذرية التي تحتلها، فأرمينيا لم ترغب إلى الأن بالحل السياسي للخلافات القائمة، وتركيا ستقدم الدعم اللازم للحفاظ على وحدة أراضي أذربيجان"

وأشار إلى أن تركيا تدعم خيارات أذربيجان لحل أزمة اقليم قرة باغ وباقي الأراضي المحتلة من قِبل أرمينيا.

وأمس أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اندلاع اشتباكات حدودية مع أرمينيا بعد قيام الجيش الأرميني بقصف مواقع للجيش الأذربيجاني باملمدفعية في منطقة توفوز الحدودية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذرية، التي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".