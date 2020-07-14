أردوغان: تحويل آيا صوفيا إلى متحف كان قراراً خاطئاً وقمنا بتصحيحه

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تحويل مسجد آيا صوفيا إلى متحف كان قراراً خاطئاً وإنهم قاموا بتصحيحه من خلال إرجاعه إلى وضعيته السابقة بما يتوافق مع وقفية السلطان محمد الفاتح.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه مع الحكومة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل المحافظة على صفة التراث الثقافي العالمي لآيا صوفيا بنفس الطريقة التي عمل بها الأجداد.

ولفت أردوغان إلى أن عدد دور العبادة في تركيا يفوق بأربع وخمس أضعاف عدد دور المساجد في أوروبا

وتابع " يوجد دار عبادة لكل 360 مواطن غير مسلم في تركيا بينما يوجد مسجد واحد لكل 2000 مسلم في أوروبا."