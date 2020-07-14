أردوغان: لن نتردد في التصدي للهجوم على أذربيجان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

جاء ذلك في كلمة للشعب، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة، الثلاثاء.

وأدان أردوغان بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان الأحد الماضي، قائلا "أدين بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا ضد أذربيجان الصديقة والشقيقة".

وأضاف: "تركيا لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان".

وأوضح أن الاعتداء على حدود أذربيجان بالأسلحة الثقيلة هو مؤشر على أنها تتعرض لهجوم متعمد.

وأشار أن هجمات أرمينيا ضد أذربيجان تتجاوز الحدود بهدف إطالة أزمة إقليم "قره باغ" الأذربيجاني وخلق منطقة صراع جديدة.

وأعرب الرئيس التركي عن قلقه من تحول التوتر المستمر منذ احتلال إقليم "قره باغ" الأذربيجاني إلى صراع بفعل هجمات أرمينيا الممنهجة والمتهورة.

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد 4 جنود أذربيجانيين، بينهم ضابط، وأصيب 4 آخرون بجروح.