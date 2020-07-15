أردوغان: التنظيمات الإرهابية لن تستطيع إسكان صوت الأذان ولا تنكيس أعلامنا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن شعب بلاده أثبت خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو/ تموز 2016، قدرة كل فرد منه على أن يصبح بطلا.

جاء ذلك في خطاب للشعب بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، في الذكرى الرابعة لإفشال المحاولة الانقلابية التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي، منتصف يوليو 2016.

وأكد أردوغان أن التنظيمات الإرهابية لن تستطيع إسكان صوت الأذان ولا تنكيس أعلام تركيا مهما حاولت.

وأضاف: "في ليلة 15 يوليو حاولوا مرة أخرى تقييد الشعب العاشق للحرية بالسلاسل، والحمد لله أنهم لم ينجحوا".

وأشار إلى أن الشعب التركي أكد في 15 يوليو أنه لن يسمح بتكرار كارثة فقدان ثلاثة أرباع أراضيه، التي حدثت قبل قرن عندما تأسست الجمهورية.

وأردف: " أثبت شعبنا (في 15 يوليو) قدرة كل فرد منه على أن يصبح بطلا لا يهزم للدفاع عن دينه ووطنه وحريته ومستقبله".

ولفت إلى أن الشعب لا يزال لديه الكثير في جعبته ليقوله، والعديد من المشاريع لينفذها.

وذكر أن ما حدث في 15 يوليو كان محاولة احتلال لتركيا.

وليلة 15 يوليو 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم "غولن" الإرهابي، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم الولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وأجبر الموقف الشعبي آليات عسكرية تتبع للانقلابيين كانت تنتشر حول تلك المقار على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي استشهد بسببه نحو 250 شخصا، وأصيب نحو ألفين و196 آخرين