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أقار يشدد على وقوف تركيا إلى جانب أذربيجان ضد الاعتداءات الأرمينية المستمرة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 15.07.2020 14:32
أقار مجتمعاً مع رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية حسن والبحرية الأناضول أقار مجتمعاً مع رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية حسن والبحرية (الأناضول)

أكد وزير الدفاع التركي أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان ضد الاعتداءات المستمرة من جانب أرمينيا.

جاء ذلك في اجتماع عقده خلوصي أقار، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، الثلاثاء، مع رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال إلى جانب عدد من نوابه.

وقال أقار: "سنواصل الوقوف إلى جانب القوات المسلحة الأذربيجانية وتقديم الدعم لأشقائنا الأذربيجانيين ضد أرمينيا المستمرة في نهجها العدائي".

وفي شان أخر، أفاد وزير الدفاع التركي أنه تم تحييد 62 إرهابيا في إطار عملية "مخلب النمر"، المستمرة منذ 17 يونيو/ حزيران ضد منظمة "بي كا كا" شمالي العراق.

كما أوضح أن 20 ألفا و77 إرهابيا، بينهم 1243 ضابطا، تم تطهيرهم من صفوف الجيش في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية

وأضاف: "لن نسمح لأي خائن بارتداء البزة العسكرية الجليلة لجيش بلادنا".

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