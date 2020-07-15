حفل موسيقي خاص في أنقرة إحياءً للذكرى الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة

شهد المجمع الرئاسي في أنقرة، الثلاثاء، تنظيم حفل موسيقي بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية" وإحياءً للذكرى السنوية الرابعة لإحباط المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016.

الحفل تضمن مقطوعات موسيقية أداها عازف البيانو والملحن التركي، فاخر آتاك أوغلو، من بينها مقطوعة تسمى "ملحمة 15 تموز" أبهر بها الحضور.

وإلى جانب عازف البيانو المذكور، شهد الحفل أيضًا عزف الأوركسترا السيمفونية الخاصة برئاسة الجمهورية، وكورال الدولة التابع للإدارة الهامة للفنون الجميلة بوزارة الثقافة والسياحة، فضلًا عن مقطوعات قدمها الفنان سامي صافني أوزار عازف الموسيقى الصوفية الشهير.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن" الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة نحو مقرّي البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من المدن.

وأجبر الموقف الشعبي آليات الانقلابيين العسكرية التي نشروها حول تلك المقرات على الانسحاب، ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي الذي أوقع 251 شهيدًا وآلاف الجرحى.