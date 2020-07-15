استئناف الرحلات الجوية بين تركيا وروسيا اعتباراً من اليوم

أعلن وزير النقل والبنى التحتية، التوصل إلى اتفاق بين أنقرة وموسكو، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأوضح الوزير عادل قره إسماعيل أوغلو في تصريح أن هذه الخطوة تندرج في إطار برنامج إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف قره إسماعيل أوغلو أن تركيا استأنفت رحلاتها الجوية الخارجية اعتبارا من 11 حزيران/ يونيو الماضي، وأطلقت بالفعل رحلات إلى 31 دولة حول العالم.

وأشار إلى استمرار المحادثات مع 20 دولة أخرى لاستئناف الرحلات الجوية.

وأطلقت تركيا أول رحلة طيران خارجية في 11 حزيران / يونيو، بعد تعليقها في إطار تدابير مكافحة فيروس كورونا.

هذا واتخذت السلطات التركية تدابير مكثفة في المطار حفاظا على سلامة القادمين ضمن إطار مكافحة كورونا.