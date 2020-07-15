الخارجية التركية: تركيا ومالطا تتشاركان الرأي حول قضايا شرق المتوسط

أكد وزير الخارجية التركي أن تركيا ومالطا تتشاطران الرأي حول القضايا الإقليمية بما فيها الوضع في ليبيا.

جاء ذلك في تصريحات للوزير مولود تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء، مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو الذي يزور أنقرة حالياً، حيث أضاف أن تركيا ومالطا تريدان السلام والاستقرار في ليبيا ومنطقة شرق المتوسط.



وأوضح الوزير التركي: "على سبيل المثال ، استقرار ليبيا أمر مهم للغاية بالنسبة لمالطا، حتى بالنسبة لإيطاليا، وللبلدان في شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا، وأي تطور سلبي في ليبيا له تأثير كبير على مالطا، لهذا السبب، نتفهم مخاوف مالطا، خاصة بخصوص الهجرة غير النظامية والإرهاب".



وحث تشاوش أوغلو الحكومة الليبية ومالطا على إجراء تعاون بينهما، مؤكداً أن بلاده ستزيد من دعمها لمالطا في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن تركيا منفتحة على التعاون مع الجميع في منطقة شرق المتوسط.



وبيّن: "نريد أن نشارك في الجهود التي توفر مشاركة عادلة وتضمن حقوق الجميع وفي مقدمتهم القبارصة الأتراك ".



وتابع: "في وقت سابق تم استبعاد تركيا من تلك الجهود، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات من جانب واحد، وإذا كانت هناك جهات مستعدة للحوار مع تركيا، وفي حال كان الجانب الرومي من قبرص مستعد لتقاسم عادل للثروات مع القبارصة الأتراك فإن حل جميع هذه القضايا سيكون سهلاً".