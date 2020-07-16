السفير التركي لدى واشنطن: ننتظر من الولايات المتحدة تسليم زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي

قال السفير التركي لدى واشنطن سردار قيليتش، إنه ينتظر من الولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 1979 بشأن تسليم المجرمين، مثل زعيم تنظيم "غولن" الإرهابي فتح الله غولن.

جاء ذلك في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس نظمته جامعة "بهتشه شهير" الدولية في واشنطن، الخميس، بعنوان "4 سنوات بعد الانقلاب الفاشل في تركيا: أثرها على العلاقات الأمريكية التركية".

وأوضح السفير أن هذه المحاولة الانقلابية لم تكن الأولى لتنظيم "غولن" الإرهابي، حيث حاولوا عام 2013 الإطاحة بالحكومة عبر "انقلاب اجتماعي".

وأضاف: "كانت محاولة الانقلاب العسكرية في 15 يوليو/ تموز هي الثالثة للإطاحة بالحكومة والسيطرة على مؤسسات الدولة".

وأكد أن بلاده سلمت الولايات المتحدة 85 ملفا ودليلا يثبت دور غولن وتنظيمه الإرهابي في المحاولة الإنقلابية ليلة 15 تموز/ يوليو.

واستطرد: "ما زالت الدراسات جارية على هذه الملفات، لكن للأسف لم نحصل لغاية الآن على الإجابة الإيجابية المنتظرة من المسؤولين الأمريكيين".

وعلى صعيد متصل، نظمت الجالية التركية في الولايات المتحدة مظاهرة أمام مزرعة فتح الله غولن في ولاية بنسيلفانيا، احتجاجا على المحاولة الانقلابية في ذكراها السنوية الرابعة.

حيث قامت قافلة مكونة من سيارات خاصة وشاحنات للإعلان الرقمي بالتجول أمام المزرعة على مدار اليوم.

كما حلقت طائرة عدة مرات فوق منطقة سايلورسبرغ التي تقع فيها المزرعة، وعليها لافتة كُتب عليها "أوقفوا غولن الإرهابي".