أردوغان: أوشكنا على الوصول إلى اتفاق جديد مع ليبيا بمشاركة أممية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل تحمل المسؤولية التي أخذتها على عاتقها في ليبيا، مشيراً إلى أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق جديد مع الحكومة الليبية بمشاركة أممية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان أدلى للصحفيين، عقب أدائه صلاة الجمعة في إسطنبول.

وأضاف أردوغان أن التدخلات المصرية في الشأن الليبي غير شرعية، وإن موقف الإمارات قرصنة.

وأكد أردوغان: "علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم".

وأضاف :"سنواصل تحمل المسؤولية التي أخدناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم".

وأكد الرئيس التركي أن أنقرة على وشك التوصل إلى اتفاق جديد مع طرابلس، وذلك بمشاركة الأمم المتحدة هذه المرة.

وحول الاعتداءات الأرمينية على الأراضي الأذربيجانية، شدد الرئيس التركي على وقوف بلاده إلى جانب أذربيجان.

وأوضح قائلا: "لا يمكننا ترك أذربيجان الشقيقة وحدها في مواجهة الاعتداءات الأرمينية".