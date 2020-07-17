تشاوش أوغلو يشارك في اجتماع وزراء خارجية "ميكتا"

شارك وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في الاجتماع الـ17، لوزراء خارجية دول مجموعة "ميكتا".

وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر حسابه على تويتر، الجمعة، إن الاجتماع انعقد بتقنية الفيديو.

وأضاف بأنهم تباحثوا في الاجتماع، سبل مواجهة التحديات التي خلفها تفشي جائحة كورونا بشكل أكثر فعالية، وتطوير مجموعة ميكتا في مرحلة تخفيف القيود الوقائية لمكافحة كورونا.

وشارك في الاجتماع إلى جانب تشاوش أوغلو، كل من نظرائه، المكسيكي مارسيلو إيبرارد، والأسترالية ماريزة باين، والإندونيسية ريتنو مارسودي، والكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا.

وتضم مبادرة "ميكتا"، المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا.

وتشكلت المبادرة في 25 أيلول/سبتمبر 2013، بهدف إنشاء منبر غير رسمي للتنسيق والتشاور بين الدول الخمس، وجميعها أعضاء في مجموعة العشرين.