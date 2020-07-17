رئيس الصناعات الدفاعية التركية: طائراتنا المسيرة المسلحة في خدمة أذربيجان

قال رئيس الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير إن الصناعات الدفاعية التركية بما فيها الطائرات المسيرة المسلحة والصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية وكل الخبرات التركية في خدمة دولة أذربيجان الشقيقة.

وأضاف دمير في تغريدة على حسابه بتويتر أنه التقى قائد الجيش بجمهورية ناخجيوان الذاتية الإدارة كرم مصطفى باييف، وقائد القوات الجوية ونائب وزير الدفاع الأذربيجاني رامز طاهروف.

وأشار إلى أنهم ناقشوا التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية في تلك الفترة التي يجب أن يظهر فيها البلدان للعالم كله مدى تضامنهما.

وتابع " طائراتنا المسيرة المسلحة ومعداتنا ووصواريخنا وأنظمة الحرب الإلكترونية لدينا وكل خبراتنا وإمكانياتنا التكنولوجية في خدمة دولة أذربيجان الشقيقة."

وأوضح دمير أن تركيا ستساعد الجيش الأذربيجاني في تحديث أنظمته ومعداته إضافة إلى إكسابه أنظمة جديدة.

والثلاثاء، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشدة الهجمات التي شنتها أرمينيا على أذربيجان، مؤكدا أن تركيا لن تتردد أبدا في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان.

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.

وأكدت أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وأسفرت الاشتباكات خلال الأيام الأخيرة عن استشهاد 12 عسكريًا أذربيجانياً ومقتل العشرات من الجنود الأرمينيين، بحسب مصادر أذربيجانية.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".