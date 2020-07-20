سفينة التنقيب التركية "الفاتح" تبدأ العمل في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة التركي اليوم الاثنين أن السفينة "الفاتح" بدأت التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود للمرة الأولى.

وقال فاتح دونميز على حسابه على تويتر إن السفينة بدأت التنقيب في المنطقة "تونا-1". ووفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، رُصدت السفينة فاتح على بعد حوالي 100 ميل بحري شمالي منطقة زونجولداك التركية المطلة على البحر الأسود.

وكتب دونميز: "إذا كان هناك أي شيء، فسوف نجده بالتأكيد".

ومن المتوقع أن تبدأ سفينة حفر ثالثة اشترتها تركيا العمل هذا العام.

وتعد سفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً، ودخلت الخدمة عام 2011.

وتتميز السفينة المصنفة ضمن سفن الجيل السادس بامتلاكها تكنولوجيا عالية، وهي من أفضل 5 سفن حول العالم ممن تمتلك تلك التكنولوجيا الفائقة.

وكانت سفينة "فاتح" تقوم بأعمال التنقيب شرق المتوسط لصالح تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، إلى جانب سفينة "ياووز" التي تواصل أعمال الحفر شمال قبرص التركية.