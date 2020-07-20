وزارة الداخلية التركية تطلق عملية جديدة ضد بي كا كا في ولاية هكاري

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب تحت اسم "يلدريم-2 جيلو" في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، وتحييد 3 إرهابيين بالمنطقة.

وأفادت الوزارة في بيان الاثنين، بأن قيادة قوات الدرك في هكاري، أطلقت العملية في وقت متأخر من ليلة الأحد-الاثنين، ضد منظمة "بي كا كا" الانفصالية الإرهابية، بهدف تحييد عناصرها المسلحين في المنطقة.

وأضاف البيان أن العملية انطلقت بمشاركة 1106 عناصر من قوات المهام الخاصة في الدرك والشرطة.

وأكدت الوزارة تحييد 3 إرهابيين في العملية المدعومة بغطاء جوي، مشددة على عزم قوات الأمن مواصلة عملياتها حتى القضاء على الإرهاب كليا بالبلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.